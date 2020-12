Directement après l'obtention de mon BTS j'ai intégré une société dans le domaine informatique et concervant un regard sur le commercial et le marketing.

Par la suite j'ai intégré une société de négoce automobile en tant que conseiller commercial afin de conserver mes connaissances dans ce domaine.

Enfin je suis actuellement dans le domaine informatique et bureautique tout en gardant une activité commerciale pour conserver une polyvalence dans le travail et une diversité dans mes compétences