Pascal BOUCHARD

J'ai repris un atelier de vitrail il y a 18 ans.

Je suis agréé "Fondation du Patrimoine"

Je fais beaucoup de vitraux pour les particuliers.

J'organise des stages et je donne des conférences.

je travaille sur des styles de maisons et de bâtiments très différents et cela me permets de créer des vitraux très adaptés à chacun de mes clients.

J'ai créé un site internet qui résume mes créations et qui s'appelleArray

J'ai travaillé sur des monuments classés Monuments Historiques comme le château des Rohan Chabot et le château de Pornic.

Ma plus grande création est une verrière de 24 m2 qui se situe sur l'église Notre Dame d'Espérance à Saint Nazaire.



Mes compétences :

Décoration intérieure