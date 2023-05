Pascal BOULENGER

Toutes les missions que l'on ma confiées depuis plus de trente années ont, à différentes échelles, été conduites avec succès.



En effet, associée à ma formation, cette expérience professionnelle ma permis de savoir me positionner dans un jeu complexe d'acteurs multiples et de réseaux aussi nombreux que variés, de conduire des équipes pluridisciplinaires dans des environnements contraints et fluctuants, de négocier avec des partenaires et financeurs tant économiques qu'institutionnels, de conduire les réflexions stratégiques utiles et nécessaires aux établissements et services dont j'ai assuré la direction afin qu'ils se positionnent dans les meilleures conditions de réussite.



Faculté de m'imposer comme un partenaire de réflexion et d'action, crédible tant auprès de ses collaborateurs que d'interlocuteurs de tous niveaux et de milieux très divers ; rigueur dans mon travail et son organisation ; sens du service ; pragmatisme et rationalité dans mes prises de décision, voilà mes qualités essentielles.





Mes compétences :

Pilotage de la performance

Management de la qualité

Management opérationnel

Contrôle financier

Gestion des compétences

Conduite du changement

Gestion budgétaire

Développement commercial

Conduite de projet