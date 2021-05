Pascal BRILLANT

Responsable de projets, 19 ans dexpérience à dimension internationale Expert du suivi de projets : pilotage et négociation de contrats, suivi des budgets, analyse de risques et recommandations, accompagnement des clients et anticipation de leurs besoins, gestion des réclamations, management transverse déquipes projets, supervision de la réalisation des projets, recrutement Anglais courant Garant du pilotage et de la réussite des projets, adaptable, impliqué, juste, je souhaite apporter mon support à une entreprise du secteur de lindustrie, afin de mettre à profit mon leadership, ma rigueur et mon sens de lécoute.