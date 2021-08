Export manager dans le domaine de la chimie et du dosage industriel. Secteur : Monde. Recherche et management de distributeurs, gestion des expéditions, salons internationaux... Diplome : Bac+5 Ingénieur d'affaires, management et ventes en milieu industriel et Bac+2 Mécanique et Production.



Mes compétences :

Chimie

Dosage

Management

Vente

Vente indirecte

Export