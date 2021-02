Pascal CHADUC

Bienvenue sur mon profil Viadeo,



J'ai développé depuis 20 ans une expertise dans la conduite de projets informatiques.



Comme responsable SIRH ou Directeur de projets informatiques, j’ai participé à la transformation des systèmes d’informations de grands groupes.



Par exemple, en tant que responsable SIRH j’ai fusionné les 6 systèmes RH (Paie et Gestion des Temps) du groupe Aoste.

Pour PSA, comme responsable de la formation Bureautique Groupe,

j’ai développé et organisé la formation à la messagerie Lotus Notes de 35 000 utilisateurs dans le monde.



Bonne navigation sur mon profil.



Mes compétences :

Paie

Business Object

BO

Hypervision

MicroStrategy

SIRH

Zadig

BPC

JDEdwards

SAP

Temptation

E-temptation

Gestion de temps

Sage

Cegid

Horizon

Mercure

Horsys

As400

Business Objects

Teams

SQL

Business Query for Excel

Sunopsis

Direction de projet

HR Access

Visual Basic

Sigagip cs

VBScript