Pascal CHAPUIS

Passionné par le développement logiciel et les nouvelles technologies avec une vingtaine d'années d'expériences comme développeur et/ou chef de projet, j'ai collaboré à différents projets autour d'architectures techniques variées, avec les principales méthodologies standards dans différents domaines fonctionnels comme la distribution, les cartes à puce, la santé, le transport, la finance (Asset Management ou Clearing) ou encore l'industrie mécanique ou les bibliothèques/médiathèques... Je suis intervenu comme référent technique sur des problématiques spécifiques et j'ai également encadré des équipes de développement.



Au cours de ces différentes expériences, j'ai principalement travaillé sur les socles techniques suivants :



- C / C++ / Delphi (Win32 ou 64) / Oracle, SQL Serveur (Client Serveur)

- .NET (C#) / Java / SQL Serveur, Oracle (serveurs d'application, n tiers)

- Java / Tibco BW, Java / Talend, C# / SSIS (ETL, BPM, EAI)

- COM / DCOM / Midas, XML/XSLT, Web services, REST (SOA)

- IIS / ASP.NET (C#) / DotNetNuke, Tomcat / Grails (Web, MVC, MVVM)

- TFS, SVN, GIT, Rational Clearcase (Source Control)



J'étais consultant indépendant de juin 2005 à fin 2016 avec comme principaux domaines d'expertise Delphi/C++, C# / ASP.NET et JAVA autour des moteurs de base de données classiques (Oracle, SQL Serveur, Firebird, MySQL). J'ai arrêté cette activité de "freelance" fin 2016 dans l'objectif d'intégrer un poste fixe.



Mes compétences :

ASP.NET

Delphi

XML

Tibco

Microsoft .NET

Java

SQL

Oracle

Gestion de projet

C#

JavaScript

SQL Serveur

Java EE

Java Platform

Firebird