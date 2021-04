Onjour je m'appelle Pascal Chatain, je suis dans le monde de l'industrie depuis près de 30 ans.

Mes parcours scolaires et professionnels m'ont amenés à travailler dans de nombreux domaines très différents. Mon grand age  m’a conduit tout naturellement à exercer ma passion pour l’électronique autour de développement analogique. J’ai ensuite très rapidement enchainé sur des développements hybrides intégrant analogique/numérique avec la mise en œuvre de différents microcontrôleurs (ADUC842-3/LPC1768/LPC824/LPC4370 ..) et FPGA (MachXo2 Lattice, Xilinks en cours). J’ai finalement bouclé la boucle en réalisant de nombreux développement sur des plateformes de type Visual Studio (15 années de dev). En résumé cette expérience que j’alimente en permanence par un engouement certain, me permet de mener à bien un projet électronique de bout en bout (cad du capteur à l’utilisateur) avec ne bonus une meilleure optimisation des interfaces (Hardware < - > software notamment). J’ai exercé ma passion pendant plus de 20ans dans le département R&D d’abord en tant que développeur Elec/Info puis en tant que responsable Elec/Info. Pour renouer avec mon moteur "l’innovation", j’ai rejoint l’équipe Recherche Avançée il y a un peu plus de 3 ans maintenant avec à la clef une grande implication dans la définition des produits dits en « rupture »



Mes compétences :

Informatique

Recherche et Développement

Ultrasons

Électronique

Gestion de projet

Développement informatique

Microcontroleurs 8/16 bits assembleur/C

Simulation numérique analogique (SPICE)

Electronique embarquée

FPGA

Mesures physiques

Electronique analogique

Transducteur capacitif cMUT

Transducteur Piézoélectrique

Développement logiciel temps réel

Trés bonne maitrise de Visual Studio (15 ans de de

CAO électronique PADs + Altium designer