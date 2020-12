Pascal CHAUMONT

Je possède de l'assurance en société. Je n'hésite pas à être à l’initiative de contact et n'est pas intimidé dans les situations de groupe. Je possède de la sociabilité et de l'ouverture à autrui. Mon tempérament est, en outre, enjoué, naturel et spontané. Je suis franc et sincère dans mes relations. Je peux parfois me montrer directe et manquer un peu de retenue. J'apprécie de travailler avec d'autres. J'ai besoin de me sentir apprécié et reconnu dans mon environnement professionnel pour me sentir à l'aise. Je possède une sensibilité et une affectivité développées. Je dispose de bonnes capacités d'analyse et de compréhension des besoins d'autrui. Je possède de l'assurance et de la confiance en moi, mais je reste ouvert à la critique et capable de remise en cause. Je suis respectueux des conventions et des règles sociales, droit, consciencieux et persévérant.



Mes formations internes:

-Soudure sur aluminium et acier.

-Brasage cuivre, argent et brox.

-Opérateur test produits finis.

-Cycle de la réfrigération.



Mes formations externes:

-Raisonnement, statistique et qualité (Ste SOMAFORD).

-Résolutions de problèmes (Ste SOMAFORD).

-Management par la motivation et les basiques (Ste CRECI Consultants).

-Communication (Ste CRECI Consultants).

-Comment intégrer une personne dans une société (Ste CRECI Consultants).

-Développement de l'efficacité du dirigeant (Ste CRECI Consultants).

-Agent de maîtrise (Ste CNOFF).

-DFM --> Demande Flow Manufacturing (Ste JCIT COSTANZA).

-Auditeur Qualité interne ISO 9001 (Cabinet BRAND Conseil)

-Formateur à la conduite de pont roulant et élingage (AFT-IFTIM)