Pascal CLISSON

Directeur Marketing et Commercial, Co- fondateur de Caudalia Wine Box, une nouvelle offre par abonnement pour découvrir les vins au Pérou.



Mes compétences :

15 ans d'expérience en marketing international, développement commercial, stratégie et lancement de produits, retail, e-commerce, entrepreneur, startup, marketing digital, relation client et gestion déquipes dans les secteurs : électronique grand public, FMCG, vins et spiritueux (B2C & B2B).

Résultats : Création dune entreprise avec une croissance annuelle à double chiffre