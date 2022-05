Marija NIKOLENDZIC

Coach et formatrice de conviction, juriste de formation, j’accompagne depuis plus de 15 ans les personnes à trouver et prendre leur place dans leur vie professionnelle et privée.



Salariée puis créatrice d’entreprises, j’ai osé changer de métiers, d’environnements professionnels, de villes, de pays, d’approches pour apprendre. J’ai cherché ce qui me donne du sens pour choisir ma direction, ma voie. J’ai compris que dès lors que j’aide les personnes à oser être elles-mêmes, à s’accepter, à croire en leurs rêves et à les assumer, tout en vivant des relations de qualité avec les autres, je suis à ma place.



Aujourd’hui j’accompagne les personnes à choisir leur vie et non plus à la subir.



Je forme les managers à mieux comprendre et soutenir leurs équipes pour leur permettre de donner le meilleur d’elles-mêmes. Mais également à être inspirés pour être inspirants.



J’aide les entreprises à injecter davantage de bien-être et de bonheur au travail pour se développer durablement, en tout temps.



Mon approche est humaniste, mon métier une passion.



Mes compétences :

Gestion de carrière

Bilan de compétences

Formation