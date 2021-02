Philippe THIVOLLE

RENFORCE



Réseau National de cabinets de RECRUTEMENT de CADRES

Vous cherchez une équipe attentive à votre entreprise, qui comprenne vos attentes et qui s'associe pleinement dans la mission confiée.

En s'engageant auprès des candidats dans la présentation de votre société et l'intérêt du poste proposé, en étant attentif à votre image employeur, non par obligation mais par conviction, nous mettons en place les conditions de réussite rapide de vos prochains recrutements.



Ne vous y trompez pas:

Dès le début, il faut créer une relation forte pour attirer vos futurs collaborateurs et notre mission est en ce sens.

CADRUNIS :



Création du concept CADRUNIS, approche spécifique de l'accompagnement des Cadres Sup et Cadres Dirigeants Seniors vers le métier du Conseil.



En lançant l'OWNPLACEMENT, nous avons souhaité apporter la réponse appropriée aux attentes des Cadres Sup et Cadres Dirigeants Seniors lors de leur transition de vie professionnelle.



Aujourd'hui, CADRUNIS est un Think Tank



Pour les Cadres Sup et Cadres Dirigeants Seniors qui souhaitent échanger sur le sujet, vous pouvez nous rejoindre sur le Groupe (Hub/Forum) : https://www.linkedin.com/groups/6540702/

Ancien Membre fondateur, Secrétaire général et Administrateur de l'ENMES,

en charge de la Communication et des Relations Publiques.



L'ENMES c'était :

L'ECOLE NATIONALE des METIERS de l'ECONOMIE SOCIALE



Cette université professionnelle avait pour vocation de valoriser la filière, faire découvrir les opportunités de carrière et former les collaborateurs actuels et futurs du monde de l'Economie Sociale.

Ancien Administrateur du :

Club des Chasseurs de Têtes et des Cabinets de Recrutement.