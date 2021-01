Pascal DARDENNE

Après quinze ans au sein de Publicis Consultants en tant que spécialiste de la communication RH, j'ai rejoint une structure dédiée à la gestion de compétences de haut niveau de plus de 60 ans. Ce qui m'a motivé à rejoindre cette jeune entreprise à la dynamique communicante et au business model unique : sa conviction qu'il n'y a pas d'âge pour créer de la valeur...!



Deux vocations recueillent un vrai succès auprès de nos grands clients français et internationaux : 1/ nous évitons, une fois le collaborateur, à la retraite, que l'entreprise ne perde totalement accès à des ressources identifiées comme indispensables à son activité et accompagnons les directions RH dans l'anticipation de cette situation qui peut s'avérer dramatique. 2/ nous permettons à toute entreprise en recherche de compétence pointue et sur une durée ponctuelle, de puiser dans un vivier d'experts hors normes. Le tout dans un contexte économique qui soit à la fois attractif pour l'entreprise comme pour l'expert.