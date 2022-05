Yolande GOUZALCH

A la croisée de la communication, des ressources humaines et du développement durable, mon projet professionnel est centré sur l'innovation sociale et la responsabilité sociétale des entreprises.

Mon credo : concilier sens et croissance est créateur de valeur.



Mes savoir-faire: pilotage de centres de profit; management en mode hiérarchique et projet; réflexion stratégique et accompagnement conseil; développement d'alliances hybrides combinant économique et social; mobilisation de ressources et mise en oeuvre de projets; dispositifs de communication accompagnement professionnel et développement des talents.



Je suis impliquée dans l'écosystème des acteurs de l'économie positive et enthousiasmée par les modèles ouverts.



Mes compétences :

Ressources humaines

Consulting

Corporate

Communication interne

Communication

Management

Marketing

Marque employeur

Diversité

RSE - Responsabilité Sociétale des Entreprises