Madame, Monsieur,



Je vous souhaite la bienvenue sur ma fiche de présentation VIADEO:



Je suis actuellement gérant et opérateur de ma société d'Expertise Technique Immobilière (Diagnostics immobiliers) au sein de laquelle tous les aspects de mes 3 formations BAC+5 et de ma formation immobilière sont utilisés:



- Formation d'ingénieur métrologue utilisée pour la mesure et le contrôle des biens à travers une instrumentation adaptée au bâtiment ainsi que pour tous les types de métrage.



- Formation en physique utilisée pour les interprétations des résultats physiques et des mesures de plomb, d'électricité et de gaz en particulier.



- Formation en finance utilisée pour une bonne gestion de ma société, garantie de sa pérennité et donc de la sécurité de ses clients.



- Formation et certification en contrôles immobiliers (cœur du métier) au sein de CEBTP-SOLEN acteur majeur de la construction et du contrôle immobilier.





// PROFIL //



* FORMATION ET CERTIFICATION EN DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

* Ginger-cebtp, Saint-Rémy-lès-Chevreuse, France

* Contrôle immobilier



* MASTER OF SCIENCE in FINANCE (MAE)

* IAE, Montpellier, France

* Spécialisation: Contrôle de gestion et analyse financière.



* MASTER OF SCIENCE in PHYSICS

* Université Louis pasteur, Strasbourg, France

* Astrophysique et physique spatiale.



* MASTER OF SCIENCE in ENGINEERING

* ENSIM, Le Mans, France

* Specialisation: Capteurs, mesures, tests et essais





Cordialement.

Pascal Depoix



Mes compétences :

contrôle de gestion

instrumentation

Gestion de projet

Administration d'entreprises

Physique

Contrôle interne

Métrologie