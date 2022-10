Pascal FERNANDEZ

Acteur depuis plusieurs années dans le secteur de la publicité et de la communication locale en tant que conseiller commercial digitale key account, je gère aujourd'hui un portefeuille de clients stratégiques.

Ma grande expérience dans de multiples environnements économiques, m'a permis de maitriser la négociation de plans de communication dans différents canaux de ventes et vers différentes typologies de clients:

- B2B

- Grand groupe ;PME

- Distributeurs, revendeurs

- B2C

- Institutionnels

- Professions réglementées.....

Ces expériences me permettent aujourd'hui de revendiquer une grande adaptabilité et d'un grand sens relationnel, le tout associé à une culture du résultat et à un gout prononcé pour le challenge.



Mes compétences :

Stratégie de communication

Vente en ligne

Publicité en ligne

Communication

Commercial

Publicité

Facebook

SEO

Vente

Marketing

Internet

Communication online

digitale