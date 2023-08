Pascal GRENOUILLEAU

COMPETENCES



LOGISTIQUE



Planifier les activités logistiques du site à partir des volumes prévisionnels.

Organiser et superviser la gestion des flux produits du site logistique.

Déterminer et exploiter les indicateurs logistiques.

Assurer le management des équipes logistiques (10 à 150 personnels), les évaluer et développer leurs compétences.

Repérer et traiter les dysfonctionnements et dérives de l'exploitation logistique, y compris en anglais.

Effectuer une étude de faisabilité technique et économique d'un projet logistique.

Définir et conduire un plan d'actions dans le cadre du déploiement d'une solution logistique.

Rationaliser l'agencement des zones logistiques et l'implantation des produits.

Elaborer des procédures de travail adaptées aux activités logistiques.

Définir et mettre en place des procédures de gestion administrative, logistique et financière.

Superviser et coordonner la politique des achats et la passation de marchés publics.

Assurer l’interface avec les différents prestataires de services.



FINANCES/MANAGEMENT/R.H



Définir et mettre en place la politique de gestion financière

Assurer la conduite du changement

Vérifier l'application des règlementations et procédures

Elaborer, présenter et soutenir un budget prévisionnel

Elaborer, superviser ou conduire un audit comptable

Superviser la politique achat et la passation de marchés publics Evaluation des risques

Décider ou proposer différentes solutions d'aide à la décision

Optimiser les ressources

Manager des équipes de collaborateurs (- > 50 personnes)

Définir et mettre en œuvre les indicateurs de suivi de l’activité

Conduire un projet

conduire de réunions, un entretien individuel

Développer les compétences des équipes

Evaluation des performances individuelle et collectives

Gestion du dialogue social

Exercice de la fonction en milieu contraint (adaptation / réactivité)



INFORMATIQUE/PROJET



Analyse et conduite fonctionnelle du projet (27 M€)

Construction et supervision des schémas et processus fonctionnels

Suivi financier des tranches fermes et conditionnelles

Assurer les études de cohérence et l’animation des réunions transverses

Mise en place de l’architecture, réseau et procédures progiciel





Mes compétences :

Gestion de projet

Organisation du travail

Management

Informatique de gestion

Finance

Logisitique