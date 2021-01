Pascal JACOB

ARCHITECTE & DÉVELOPPEUR CONFIRMÉ



Expert en développement java/jee, maitrisant les principes de conception SOLID, les design patterns et les bonnes pratiques d’architecture. J'aime produire du code robuste, fiable et bien documenté. Je privilégie toujours la simplicité, la maintenabilité et l'élégance du code. Je possède d'excellentes capacité à améliorer et optimiser du code existant.



Mes compétences :

Développement JAVA /J2EE

Architecture technique

Java

Hibernate

Web Services

Spring Framework

Oracle

MySQL

REST

Linux

JavaScript

Java Swing

Java Enterprise Edition

Java 2 Enterprise Edition

Maven

Angular2