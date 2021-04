Pascal LABORIE

Bonjour,



Issu de formation technique et aimant la négociation commerciale, depuis 20 ans, je me suis spécialisé dans la vente de véhicules neuf puis dans la carrosserie industrielle, destiné à la distribution de véhicules utilitaires ,Poids lourds aux société, PME, PMI, Grands Comptes.

Je maîtrise la vente B to C , B to B, la distribution VN et VO , les solutions de financement.

J'ai ainsi pu évoluer en entreprise et bénéficier de nouvelles expériences et compétences acquises sur le terrain et en formation continue.