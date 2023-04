Pascal LACOSTE-BOURGEACQ

Je suis un expert en recherche minière et j'ai développé un processus peu conventionnel pour l'étude et la recherche de métaux précieux et de zones pétrolifères.



Mon taux de réussite pour la découverte de zones pétrolifères est de l'ordre de 92 %, tandis que pour les recherches minières (or, platine, argent, etc.), il atteint les 98 %.



Le principal avantage de mon processus est le gain de temps et d'argent. Par exemple, dans le cadre de mon dernier dossier, j'ai travaillé sur un terrain vierge au Maroc d'une superficie de 100km², sans aucune donnée préalable. J'ai ensuite réalisé une étude approfondie des différents permis d'exploitation disponibles pour déterminer celui qui était le plus louable. Ensuite, nous avons effectué des carottes qui ont confirmé un potentiel aurifère important, similaire aux résultats de mon étude. Tout cela a été réalisé en moins de 5 mois.



Si vous êtes intéressé par mes services, n'hésitez pas à me contacter ici ou sur Skype. Je serai ravi de répondre à toutes vos questions.





Prospection