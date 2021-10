Pascal LALLEE

L'amélioration continue et l'accompagnement pour la mise en place de

nouveaux outils industriels sont les sujets sur lesquels je peux vous aider.



L'expérience que j'ai acquise au cours de mon parcours professionnel et les différentes fonctions et missions que j'ai exercées au sein de PMI, ma proximité terrain et ma vocation à partager avec les équipes, me permettent de relever des défis au service des entreprises ayant la volonté d'évoluer ou la nécessité de changer.



Je serai heureux de vous accompagner pour mener à bien vos projets, qu'ils soient techniques, organisationnels et/ou en lien avec les systèmes d'information avec toujours la volonté de comprendre et d'améliorer.