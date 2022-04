Isabelle MACHET

Forte d’une expérience de 10 ans principalement dans l’industrie/distribution, j’ai pu acquérir des compétences aussi bien dans le domaine des achats, de la gestion de production, de stock et des approvisionnements que dans celui du transport, me permettant d’être polyvalente.

En effet, femme de terrain et de challenges, j’apprécie travailler au contact des divers services et interlocuteurs partageant ainsi mon envie de faire évoluer l’entreprise grâce à un travail sérieux, rigoureux et respectueux des règles à appliquer.



Mes compétences :

Ordonnancement

Informatique

Réactivité. Organisation

Négociation

Polyvalence dans mon travail

Communication

Gestion des stocks

Approvisionnements

Import

Black Belt

Lean Manufacturing

Six Sigma

Sourcing

Achats

Incoterm