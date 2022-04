1994 – 2019 : consultante et dirigeante du Cabinet MAYA (Forbach)



Fondé en 1994, les principaux champs d'action du CABINET MAYA s'articulent autour de l'insertion professionnelle, des Ressources Humaines et du placement.



Nous vous proposons notre expertise afin d'apporter toute notre contribution active tant au niveau juridique qu'en matière d'outplacement collectif et individuel.



Ainsi, nous développons une méthodologie appropriée par le biais d'un bilan professionnel, la définition d'un plan d'action et un accompagnement personnalisé à travers des conseils dans la stratégie et techniques de recherche d'emplois, l'appui logistique, l'activation des réseaux et la négociation auprès des entreprises potentielles.



Notre valeur ajoutée : notre savoir-faire de terrain, nos références, nos résultats.



Notre mot clé : REBONDIR



Pour une prise de contact : Isabelle MACHET - Cabinet MAYA - 06.12.40.40.69.



Mes compétences :

Grande distribution

Formation

Coaching

Vente

Reclassement

OUTPLACEMENT

Mobilité externe