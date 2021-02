Pascal LEMIERE

DIPLOME

1986 : CAP Option A, B (Cuisine classique et collectivité)

2010 : VAE POUR l'obtention du BTS Restauration Hôtellerie



FORMATION PROFESSIONNELLE

1992 : Formation à ARCOTEL Toulouse au logiciel de gestion (Macintosh).

1991 - 1992 : Stage de gestion en entreprise à la Mairie de Caen,

au restaurant inter - administratif.

1984 - 1986 : Meilleur apprenti du Calvados et 2ème de Normandie (Caen).

1983 - 1984: OMJ Ecole de spécialisation en cuisine et pâtisserie pour

le Ministère de la Jeunesse et des sports.



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Auto-entrepreneur formateur Auxipro restauration (restauration collective)

Voir site internet http://auxiprorestauration.wifeo.com/



Responsable restauration et facilities management groupe Nutriset

Octobre 2013 à Décembre 2014 Rouen



Responsable pôle Restauration médicosocial pour la SAS Les Matines

Juillet 2011 à juin 2013 9 établissements en charge de la gestion et de la formation





Responsable de la restauration en tant que contractuel CDI :

Mai 2007 à ce jour

Hôpital de La Risle ?Pont Audemer

Centre gériatrique Beuzeville



GERANT pour la société Sodexho (restauration collective) :



Site pilote pour la confection des menus, les achats et concepts informatique

de la restauration.



Responsable de la restauration et du nettoyage des locaux

De juillet 1997 a Mai 2007 : collège ST Jean Baptiste de la salle à Lisieux

Communauté de la Providence à Lisieux (Calvados) :

- Self service dans les LEP.

- Livraisons en liaison chaude sur 7 sites scolaires.

- Restauration de 3 entreprises.

- 1 site pilote.

- Restaurant de la maison religieuse, accueil de pèlerins.

? Au total : 600 à 800 couverts par jour.



GERANT pour la société Sodexho :



- De Janvier 1996 à Janvier 1997 : Clinique Val d’Aurelle à Montpellier (Hérault)

dans le centre anti - cancérologique.

? Au total : 150 lits + la cafétéria.

SOUS-DIRECTEUR :



- De Mars 1995 à Décembre 1995 : Restaurant « SOGECER ARCOTEL TOULOUSE ».

CHEF DE CUISINE :



- De Août 1992 à Février 1995 : Restaurant « SOGECER ARCOTEL TOULOUSE »,

(Ministère du transport), 300 couverts par jour.



CHEF GERANT :



- De Juillet 1990 à Août 1992 : « EUREST » (société de restauration collective),

Chef gérant au Stade Malherbe Caennais.



SECOND CUISINE :



- De Avril 1989 à Juin 1990 : Restaurant d’entreprise « MOULINEX » Caen,

(700 couverts par jour).



- De Janvier 1987 à Avril 1989 : Clinique Pasteur à Caen, spécialisation dans la diététique.





- Décembre 1986 : Restaurant « LES CULTIVATEURS » à Caen, (restaurant gastronomique).



- De Juillet 1986 à Décembre 1986 : Restaurant Traiteur « LE MARSOUIN » (Calvados), (Restaurant gastronomique 3 étoiles spécialité poisson).



- De Avril 1984 à Juin 1986 : Restaurant Traiteur « LE LOUIS XIV », (Restaurant gastronomique 3 étoiles).





AUTRES INFORMATIONS



- Disponible géographiquement.

-



Mes compétences :

- Fidéliser: appliquer et garantir la bonne applic

- Manager: animer une équipe de cadres ou agents d

- Gérer: garantir les résultats et ambitions budgé

- Vendre: identifier les besoins et les attentes d

- HACCP: hygiène et sécurité alimentaire