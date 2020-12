Pascal MARIE

Spécialisé en développement de logiciel, applications métiers, web application et plate-forme web



J'accompagne aussi des projets blockchain en développant le site internet pour l'ICO, les smartcontracts et le token, mais aussi le développement de la plate-forme à suivre.



Ingénieur informatique diplômé de la MIAGE, j'ai effectué depuis 15 ans des missions pour de grandes entreprises comme PSA, Renault, Cofinoga ou EDF, dans la conception, réalisation et gestion de grands projets informatiques.



Mes compétences : Analyse des besoins, Conception fonctionelle, Conception technique, Gestion de projet, Recette, Maintien en Conditions Opérationnelle, Assistance Maîtrise d'Oeuvre, UML, Java, JEE, EDI, Maintenance Applicative, Tests de performance.



La gestion des projets développés autour du langage java est mon domaine de prédilection.



N'hésitez pas à me contacter pour en savoir plus !



Mes compétences :

Java EE

Échange de données informatisé

UML

Conception technique

Analyse des besoins

Gestion de projet

Maintenance applicative

Pédagogie

Formation

Benchmarking applicatif

Java

UML/OMT

Java Enterprise Edition

Mercury Interactive TestDirector

Java 2 Enterprise Edition

IBM WebSphere

UNIX

Struts Web Application Framework

Oracle

Microsoft Project

Mercury Interactive LoadRunner

Hibernate

Enterprise Java Beans

Apache Maven

Spring Framework

SQL

Oracle PL/SQL

Microsoft Windows 2000 Professional

Java Swing

Java Server Pages

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JUnit

JDBC

ECLiPSe

XSLT

Offshore Oil & Gas

MySQL

Microsoft SQL Server

Microsoft Office

Linux

JavaScript

Java Servlets

JSON

JPA

DB2

Cascading Style Sheets

CVS

CMMi - Capability Maturity Model Integration

Android

jQuery

XML

Visual Basic for Applications

Visual Basic

Scrum Methodology

PostgreSQL

Oracle 8

NetBeans

Microsoft Windows XP

Microsoft Excel

Microsoft .NET Technology

Jboss

JProbe

HTML5

HTML

Framework

Budgets

iOS

helpdesk

eLearning

eCommerce

au management

WebSphe