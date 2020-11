Pascal MAUFROY

Au sein du groupe Fresenius Medical Care, groupe spécialisé dans le traitement de l'insuffisance rénale, pour les filiales Françaises, expérience en tant que:

- Responsable informatique d'une unité de production (10 ans)

- Directeur informatique du provider (services, 4 ans)

- Manager du IT Customer Service Western Europe (2 ans)

- Directeur des systèmes d'information du product et du provider (distribution et services) depuis 2003



Mes compétences :

Santé

Informatique

Organisation

Lotus Domino

Qualité

SQL

Active Directory

Lotus Notes

Système d'information

Gestion de projet

Management

Budgétisation

Microsoft