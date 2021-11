Pascal MÉNARD

Gestionnaire de stocks, j'exerce des missions :

Administratives : inventorier et d’optimiser le volume d’un stock, d’indexer une base de données, planifier les opérations journalières, devis et facturations logistiques, réclamations et litiges clients.

Manutentions : réceptions et préparations de commandes.

Managériales : recruter, former, manager une équipe de 5 à 10 personnes.

J’ai eu la mission d’exécuter la gestion des stocks de 3400 palettes, 605.300 boites et 98.400 titres).

Je maitrise parfaitement les besoins de chacun, de ce fait j’analyse et j’anticipe chaque action pour une meilleure rentabilité des projets.



Mes compétences :

Gestion des stocks, planification et traitement de

Elaboration et developpement d'une structure logis

Management et formation d'une équipe