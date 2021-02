Pascal MIALHE

Diplômé d’étude scientifique puis d’Ecole de commerce, j’ai été chef de secteur au sein de Yoplait, excellente école de la vente et du merchandising. En 2009, j'intègre le groupe FRIESLAND CAMPINA, leader mondial du fromage de hollande où je suis responsable grands comptes régionaux et HM. Aujourd'hui au sein d' une entreprise à taille humaine je partage et mets en oeuvre mes compétences dans une fonction de responsable commercial en charge d’un portefeuille d’hypermarchés et de centrales d’achat. Je conçois mes missions comme un véritable challenge.



Etre un élément moteur dans mon entreprise, construire et négocier avec des interlocuteurs professionnels qui partagent mon dynamisme et mon goût du challenge. Telles sont certaines de mes ambitions.



COMPETENCES

 Dynamiser une gamme de produits via une stratégie 4P adaptée en centrale et magasins via une analyse des opportunités, des besoins clients / conso, des référencements, des prix et des leviers promotionnels.

 Négocier les accords grands comptes dans un contexte de rentabilité et conquérir de nouveaux clients

 Développer un chiffre d’affaires et un volume des ventes auprès des Centrales d’Achat

 Merchandising : étude, analyse et réimplantation

 Comprendre les attentes clients et réaliser des dossiers d’analyse de marché pour les distributeurs

 Optimiser des budgets promotionnels construire et négocier des opérations promotionnelles

 Développer une marge via les tarifs et des accords de distribution

 Manager mes assistantes et les services annexes, former le personnel terrain client sur les produits, les process et les méthodes.



Mes compétences :

Grande distribution

Produits frais

Merchandising

Centrales d'achats

Négociation

distribution

manager

achat

vente

gestion