Sylvie CHAMBON

DOMAINES DE COMPETENCES :



- Management de la Qualité :

Maîtriser l'ISO9001, EN9100, NADCAP, IATF 16949, ISO13485, DESP, API, ATEX, IRIS

Améliorer en continue un système de management ISO9001.

Mettre en place une gestion documentaire.

Rédiger des procédures, instructions techniques et modes opératoires.

Vérifier l'application des documents sur le terrain.

Mettre en place et suivre des actions correctives.

Mettre en place et suivre des indicateurs.

Maîtriser les outils qualité.

Pratiquer des audits internes.

Mise en conformité pour un Audit Client.



- Management de la Sécurité :

Maîtriser l'ISO45001, le MASE.

Mettre en oeuvre l'évaluation des risques professionnels.

Rédiger des consignes de sécurité.

Analyser les accidents du travail.



- Management Environnemental :

Maîtriser l'ISO14001, SD21000.

Rédiger une analyse environnementale.

Connaître le droit de l'environnement.



- Management pédagogique :

Piloter un comité de pilotage et animer des groupes de travail.

Sensibiliser le personnel à la qualité, la sécurité et l'environnement.

Former le personnel aux instructions de tarvail.

Rédiger un livret d'accueil pour les nouveaux arrivants.



- Management de Projet



Mes compétences :

Outils QSE

SD21000

Traiter les dysfonctionnements / Formation

Audit

Management

Actions correctives

ISO14001

Gestion documentaire

Veille réglementaire

Informatique

Reclamations clients

Indicateurs Qualité

Coordonner l'activité d'une équipe

Non conformité

Communication

Actions préventives

Sensibilsation du personnel

Formation

Évaluation des risques

AMDEC

Analyse environnementale

Gestion d'entreprise

SMQ

MASE

OHSAS18001

Développement durable

Sécurité

SMI

SMS

QSE

ISO9001

Qualité

Gestion de projet

ISO13485

EN9100

NADCAP

IATF16949