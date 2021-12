Pascal PERRAT

Autodidacte de la littérature et du journalisme. Créateur des stages : Libérer son écriture, Enrichir son style, Dépoussiérer son style, Savoir titrer, Les secrets d'un bon article, Rédiger des accroches percutantes, L'écriture marketing, Ecrire avec humour, l'art de la critique, etc; pour le CFPJ à Paris et pour d'autres structures.



Auteur Primé par l'Académie Française.

Animateur de stages d'écriture en entreprise et pour les principaux médias.

Mentor de nombreux auteurs, journalistes, rédacteurs, copywriters, webwriters.



L’association Entre 2 lettres a pour objet de promouvoir l’usage et le soutien de l’écriture en langue française sur le plan national et international. Il s’agit d’initier et de valoriser l’écriture en langue française sous toutes ses formes ; d’éveiller les personnes à la créativité et à la création littéraire, en présentiel ou e-learning (apprentissage électronique) ; d’aider les enfants en difficulté face à l’écrit particulièrement les dyslexiques, à s’exprimer par l’écrit.



Elle assiste les personnes ayant un projet d’écriture personnel ou professionnel. Assure des prestations ou des services aidant les personnes qui ont besoin de produire un écrit ponctuel et ne peuvent le faire seules. Si besoin, les accompagne à domicile. Anime des réunions d’information sur l’écriture, des ateliers d’écriture, des formations, conférences, manifestations autour de l’écrit.



L’Association peut agir en partenariat et/ou en collaboration avec les initiatives prises dans les mondes associatif, éducatif, hospitalier, carcéral, médiatique, entreprenarial ou par les collectivités locales et territoriales.



Mon blog : http://www.entre2lettres.com/



NOUVEAU ! LE DETECTEUR DE CLICHES sur mon blog http://www.entre2lettres.com/



Mes compétences :

Marketing

Créativité

Coaching individuel

Ecriture

Création d'entreprise