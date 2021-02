Ingénieur Technico-commercial, en charge du développement dans le domaine de la tôlerie et du ferrage Automobile.

Conception et vente de lignes d'assemblage.

Autres expertises tous process robotisés.



Ex- Responsable de Production adjoint.

En charge des bureaux d'études, de la Production et de la logistique.



Expert en process Robotisés

Ancien chef de projet.Responsable Indus.

Responsable INTEGRATION / Directeur d'Etablissement- Installations robotisées et automatisées.



Ancien Directeur d'Etablissement (ROPTIM'AXES OUEST 20 pers.- Ingénierie robotique) et Directeur de B.U. (Responsable départements Intégration, Robotique et I.P.A.O.) chez SEGULA TECHNOLOGIES AUTOMOBILE.



Fort de 30 années d'expériences, je connais parfaitement le monde de l'automobile et particulièrement celui de la robotique et des process associés pour lesquels mon expertise est reconnue de la profession.(Vision, Peinture, Encollage, soudage, laser ..).



Vous avez un sujet de robotisation à aborder, merci de me contacter par mail : pascal.rolland@eiffage.com

Téléphone : 06 20 60 15 76



A bientôt



Domaines de Compétences



INDUSTRIALISATION :

Démarche commerciale et réception des consultations

Définition du process

Réalisation des avant-projets.

Chiffrage et montage des offres.

Création de cahiers des charges techniques.

Discussions techniques et négociation commerciale.



MANAGEMENT :

Responsable de B.U. opérationnelle (tenue des objectifs d développement et financiers).

Recrutement

Reporting

En charge d’une équipe chargée de concevoir, développer et/ou industrialiser des ilots robotisés, cabines laser, ….

Pilotage de projets selon une démarche QCD (respect de la Qualité, des Coûts et Délais)

Consultation clients et fournisseurs.

Pilotage des chefs de projets, techniciens et sous-traitants.



Aptitudes personnelles

=> Création et Gestion d’établissement

=> Aptitude à convaincre et à fédérer une équipe

=> Esprit d’initiative & Rigueur

=> Esprit de synthèse pour converger vers l’essentiel.

=> Prise en compte des problèmes rencontrés, les prioriser, piloter les plans d’actions.

=> Conduite de réunions et formalisation des CR associés.





Allemand : Courant

Anglais : lu, écrit, parlé



Mes compétences :

ROBOTIQUE

LASER

PROCESS

INDUSTRIALISATION