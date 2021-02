Pascal RUIZ

PRINCIPALES COMPÉTENCES / OBJECTIFS



Déceler les enjeux paysagers, urbains et environnementaux d’un territoire, réaliser une enquête, animer une réunion de concertation auprès d’élus, de techniciens ou d’un public sont les principales compétences que j’ai acquises lors de mes expériences professionnelles en urbanisme. Concevoir, réaliser et entretenir un jardins sont les compétences que je maîtrise dans le domaine du paysagisme.



Présenter les résultats de mes analyses sous forme orale, écrite et cartographique, grâce à la maîtrise des outils informatiques, fait également partie de mon savoir faire. (Word, Illustrator, Photoshop, Excel, Autocad-Light). Je sais également répondre à des appels d'offres pour développer l'économie d'un bureau d'études privé.



Je suis à la recherche d'un nouveau poste d'urbaniste ou de paysagiste.



Mes compétences :

Urbaniste

Bureau d'études

Environnement

Dynamisme

Professionnalisme

Urbanisme

Rigueur

Paysagiste