Blandine CANOVAS

D'un naturel enjoué, j'ai également comme trait de caractère un côté touche-à-tout, qui se traduit aussi dans mon parcours.

Pourtant toutes les composantes de ma formation ne sont pour moi que les différentes facettes d'un projet : celui de comprendre l'homme et de le replacer dans son environnement.



Après avoir passé 4 années à "l'analyser", j'ai eu envie d'agir pour l'amélioration de son cadre de vie et le développement des territoires qu'il occupe.

Quel domaine pouvait mieux correspondre à ce souhait que l'urbanisme? En effet tout l'intérêt pour moi d'être urbaniste est de solliciter un territoire à la fois globalement et localement, dans toutes ses composantes.



Si mon expérience de la planification en France m'a passionnée, je garde toujours un oeil du côté de l'étranger. Déformation anthropologique oblige, j'aimerais confronter ma pratique professionnelle à d'autres manières de faire et d'autres enjeux territoriaux. J'espère un jour avoir un pied dans chaque hémisphère et ainsi avoir une expérience de réciprocité, où on apprend autant que l'on apporte. Les sujets comme la gestion des quartiers "spontanées" ou la démocratie participative (au Brésil par exemple) m'intéressent particulièrement.



Mes compétences :

Projets urbains

Urbanisme durable