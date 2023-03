Pons AURÉLIA

Après 5 années passées au sein de la Direction des déplacements urbains de la ville de Lyon, en tant que technicienne de secteur, j'ai quitté ce poste en fin de CDD, en mai 2016.

Forte de cette première expérience riche d'apprentissages, qui a acté mon changement de domaine professionnel suite à ma reprise d'étude, j'ai acquis de solides compétences dans les domaines des déplacements et de l'aménagement, que j'ai pu enrichir régulièrement par le biais de formations professionnelles.

Après ma réussite au concours de technicien principal 2ème classe en octobre 2016, j'ai été recrutée par la Métropole de Lyon où j'ai occupé de février 2017 à septembre 2020 le poste de responsable de secteur travaux. J'y ai assuré, avec mon équipe composée d'un assistant technique et de deux agents de maîtrise, en charge du suivi des chantiers, la gestion, l'aménagement et la conservation du patrimoine de voirie de 6 communes de l'ouest lyonnais au sein de la subdivision de voirie du secteur Ouest de la Métropole de Lyon. Ce poste très exigeant et très formateur m'a permis de m'épanouir pleinement sur les plans professionnels et relationnels mais désireuse de retrouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, j'ai changé de poste en octobre 2020 pour gérer le réseau de randonnée de la Métropole de Lyon en tant que chargée d'études PDMIPR. Ce changement n'a pas répondu à mes attentes et j'aspire aujourd'hui, après 2 années et demi sur ce poste, à un changement basé sur une mobilité géographique avec un retour en région Occitanie.

Dotée aujourd'hui de compétences variées et complémentaires dans les domaines de la gestion de projet, de l'aménagement, de la voirie, des déplacements et de la mobilité, je reste toujours très motivée par la volonté d'investir, avec plaisir et sens, mes compétences et mon intérêt pour mon domaine professionnel, celui de l'aménagement et du cadre de vie, dans l'amélioration de notre environnement et notre qualité de vie dans une collectivité bienveillante et volontariste.

