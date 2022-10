Pascal V A L E N D U C

Mon expertise :



SERVICES ET DISTRIBUTION B2B

MULTI CANALS & DIGITAL

MAIL ORDERS B2C

SALES & MARKETING



Offices supplies, Équipement de protection individuel (EPI), Facility management..





-Leadership, Management général d'une Business Unit et de grandes équipes ( > 500 p, 200 millions d'euros) , Direction Commerciale, Direction Marketing, Direction Achats et Communication dans un contexte international



- Change management, Transformation, Restructuration ( fusion, acquisition, due diligence) , Mandataire social (négociation avec les partenaires sociaux ), Intégration et turn-around (retournement d' entreprise).

- Distribution et de la vente multi-canals en contexte B2B et B2B2C, superstores

- Management : leadership, pilotage de Force de Vente et fonctions supports en environnement matriciel: RH, Logistique , Service clients, Finance, Back office, Qualité,



- Personnalité et valeurs : loyauté, flexibilité, engagement, optimisme, responsabilisation, diplomatie.



Mes compétences :

Management projets

Change management

Restructuration & reengineering

Marketing Achats Communication

Negociation avec partenaires sociaux

Achats Marketing Communication

Import Asie et Merchandising International

Anglais professionnel- Travail en environnement in

Leadership et management equipe (500 p)

Direction Generale

Conseil

Coaching individuel