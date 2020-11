Pascal VERDIER

Gestion des systèmes d'information, Conduite de projet, Suivi d’applications, Encadrement équipe de développement logiciel de gestion et sites Web

Administration serveurs, sous Unix et Windows, IIS/Asp, Apache/php,

SGBD SQL Server, Mysql



Mes compétences :

Informix

Shell

C

Apache

SVN

Access

Gantt

FileZilla

Php

Mysql

Linux

Vbscript