Coach énergéticienne pour vous aider à avancer et éclaircir votre vie.

coach féminin : aides à la créativité pour les femmes, et à la mise en place de changements de vie. un module SOS urgence pour toi est là pour t'aider.

Créatrice de "feeminine.info", spécialisée dans l'autonomie féminine bio recyclable , pipi debout, écolo et vegan.

Créatrice fabricante des" boites de voeux"

Et mère de 3 filles épanouies.

tel pro: 0628912863