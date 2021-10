Pascaline BRETON-BELHOMME

Après obtention du Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (DJCE) et plus de 7 années d’expérience au sein de grands groupes intervenant dans divers secteurs d’activité (principalement assurance), j’ai pu développer mon expertise technique en droit des sociétés et droit des affaires (principalement opérations courantes et exceptionnelles de la vie des sociétés, restructuration d’entreprises, cession d’affaires, négociation, analyse et rédaction contractuelle).



Ouverte à toute nouvelle opportunité professionnelle dans ce domaine sur Le Mans ou ses alentours, je suis disponible immédiatement. N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit des affaires