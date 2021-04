Pascaline MAURO - DE CESCO

Gestionnaire de formation, passionnée par le #marketing et l'#entrepreneuriat, j'ai occupé les fonctions de coordinatrice de projets du commerce et des services, puis de consultante en création d'entreprise auprès des porteurs de projets pendant 15 ans.

J'ai créé ma société de conseil en création et gestion d'entreprise depuis plus de 4 ans.

J'ai toujours aimé l'analyse marketing et j'ai souhaité faire évoluer mon entreprise vers des services de conseil en études de satisfaction client.

Je me suis spécialisée dans la conception sur-mesure de questionnaires de satisfaction-client en ligne pour les entreprises avec webreporting d'analyse des résultats des questionnaires. Ces questionnaires permettent de développer la connaissance-client puis d'améliorer la relation-client et de renforcer la fidélisation-client. Pour englober ce service dans une stratégie marketing digitale professionnelle, j'ai suivi cette formation:

Certification RNCP "Fidélisation et E-CRM" obtenue à l'Institut Supérieur de Marketing de Paris. J'ai alors pu piloté un programme de fidélisation on-line basé sur les résultats d'un questionnaire de satisfaction. Les thèmes étudiés lors de cette formation ont été: Mettre le client au centre et gérer la relation client/Fidéliser sa clientèle, de la stratégie à la tactique/ pérenniser la relation, l'enjeu de l'E-CRM/ La relation à l'ère du digital.

Par la suite, pour avoir des connaissances plus techniques sur les outils digitaux, j'ai suivi et obtenu la certification RNCP "#Community Management et #Brand Content" et #Photoshop chez Visiplus Academy.





Mes compétences :

Conseil

Marketing

Développement économique

Gestion de projet

Création d'entreprise

Formation

BTS NRDC, Management Opérationnel, bac pro commerce

Commerce B2C

Stratégie commerciale