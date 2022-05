Patrice BASTIERA

Journaliste et infographiste depuis plus de 25 ans, directeur de la rédaction de la SARL Hay Tech Press de 1991 à 2011, J’ai dirigé de nombreux projets d’édition, notamment pour l’Olympique de Marseille, l'éditeur parisien Hugo&Cie ou encore la ZI des Paluds d’Aubagne, et managé des équipes de journalistes, pigistes, photographes…

Aujourd'hui indépendant, je mets mon expérience et mes compétences au service de vos projets d'édition.



Mes compétences :

Créativité

Spontanéité

Expérience dans l'édition

Relationnel / Esprit d'équipe

Rigueur / Organisation

Motivation

Rédaction

Journalisme

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop CS5

QuarkXPress

Direction de service de redaction

Adobe InDesign CS5

budgets, Indesign, Photoshop, Illustrator, X'Press

budgets

Quark Xpress

Cardiology

Adobe Photoshop

Adobe Indesign