Patrice BAZOLO

Titulaire d'un Master 2 Professionnel en Droit Social, et d'une Maîtrise en Droit Privé, ayant travaillé notamment en Cabinet de conseils juridique et fiscal (PricewaterhouseCoopers Tax & Legal, anciennement Fidafrica) en qualité de Conseil juridique pendant 14 ans, j'ai acquis une expérience riche et variée dans les domaines du droit et de la fiscalité, notamment :



- Droit des contrats,

- Droit du travail et de la sécurité sociale,

- Droit des affaires et fiscalité des entreprises,

- Procurement (marchés publics).



Nanti de cette riche expérience, j'ai réorienté ma carrière en intégrant la Haute Finance. En effet, depuis avril 2013, j'évolue au sein de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC) en qualité de Juriste Principal.



Mes compétences :

Juridique

Ressources humaines