Responsable de Laboratoire (Recherche et développement, Contrôle qualité et Production) chez VEDALAB (fabricant et distributeur d'équipements et de réactifs de diagnostic). Mise en place des dossiers techniques selon les normes/directives en vigueur permettant la mise en place des dispositifs de diagnostique sur le marché.

Responsable de la libération des lots mis sur le marché, de la gestion de la production effectuée au sein du laboratoire ainsi que de la métrologie.