Patrice BELIN

Madame, Monsieur



Directeur commercial France d'un département graphique en communication visuelle grands formats (vente médias de l' impression numérique).



Ma carrière m'a donné l'occasion de piloter le développement d'activités dans le cadre des arts graphiques,de l' impression numérique dans des entreprises majeures du secteur de la vente et de la communication, réputées pour leur excellence.

Après avoir exercé des responsabilités Marketing et commerciales, j’ai dans un deuxième temps occupé un poste de Direction Générale, managérial et commercial.

Au delà de mes compétences techniques, je crois avoir fondé mes succès sur :

- Une vison stratégique solide combiné à une attention constante aux détails opérationnels.

- L'accent mis sur les résultats.

- Un degré élevé d'adaptabilité et de réactivité.

De tempérament responsable,je suis ambitieux, l'argent,les challenges sont pour moi sources de motivations,mes qualités se traduisent par un comportement dynamique,positif et déterminé.



Doté d'une forte volonté de m'adapter à de nouvelles contraintes,je suis prêt à relever de nouveaux défis.









Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Développement commercial

Nouvelles technologies

Relations internationales

Distribution spécialisée

Négociation achats