Patrice BÉNARD

Dans un contexte économique néo-calédonien dynamique, la CAFAT (équivalent à un regroupement de l' Urssaf, la CAF, l'Assurance Maladie ...) doit relever des défis structurants pour le futur des calédoniens. Son schéma directeur des SI inscrit 2 refontes majeures de ses Systèmes d'Information métiers : c'est un cadre extrêmement propice pour mettre en place, avec discernement, une démarche méthodologique adaptée et rigoureuse quand à la l'urbanisation de son SI. Mon expérience pluridisciplinaire en la matière et le terrain particulièrement intéressant du SI existant (quasi 100% mainframe) me permet de concilier les différentes approches pour la conception du SI cible urbanisé (profondément SOA) et pour la planification des feuilles de route métier, tout en innovant autour du concept des exigences (cf. TOGAF) : centralisateur (par rapport au métamodèle), fédérateur (en terme acteur) et formel (en utilisant le langage commun).



Mes compétences :

Architecture applicative

Scrum

Togaf

Architecture fonctionnelle

Urbanisation des SI (architecture)

Urbanisme des SI (méthode)

Agile Development