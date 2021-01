Patrice BERGOIN

EN QUELQUES MOTS

• 19 années d’expérience en qualité de consultant, chef de projet du progiciel ERP Entreprise One d’Oracle (ex JD Edwards)

• 21 années d’expérience en systèmes d’informations industriels comme chef de projet, consultant, formateur auprès d’éditeurs, d’intégrateurs dans les études, implémentations, support, formation de solutions à base d’ERP, de Supply Chain management, d’ordonnancement et logistique.

• Des fonctions opérationnelles en qualité de responsable méthodes et industrialisations et données techniques.

• 06 années comme conseiller en organisation de la production industrielle.



Mes compétences :

Oracle

Microsoft SQL Server

Logistics

SCM

SAP- SCP

Forecasting

Customer Relationship Management

UNIX

SAP Netweaver > SAP BW

eCommerce

Warehouse Management

Support

Supply Chain Planning

Supply Chain Management

SQL

SAP-netweaver- Business Warehouse

SAP Advanced Planner & Optimizer

Quality Management

Production Scheduling

Procurement Management

Order Management

ISO 900X Standard

EDI

Audit

Advanced Planning

Workflow Management

Financial Management

Accounts Payable

