Patrice Bertail

Je suis consultant-formateur-coach et j’interviens dans les départements commerciaux d’entreprises de tailles diverses sur les secteurs de la banque, la production, les assurances, la grande distribution et la santé

Fort d’une expérience professionnelle de près de 30 ans je connais bien l’entreprise et ses enjeux



Plus que jamais les départements commerciaux se doivent d’être des plus performants.

La vente est le nerf de la guerre

La relation client-fournisseur est au centre d’un processus complexe qui ne souffre pas d’amateurisme

Mon domaine d’intervention est celui de la communication appliquée au monde de l’entreprise. Elle se veut très pragmatique et très expérientielle

Elle vise à acquérir et developper la maîtrise de comportements efficaces en situation professionnelle

Elle concerne les managers opérationnels comme les directeurs commerciaux et leurs équipes.

Je renforce cette approche par des actions coaching.

Cette action de coaching concerne aussi les dirigeants de PME-PMI.



Je suis intervenu personnellement dans le cadre de formation ou de coaching pour des entreprises tel que : BMW, Valéo, GMF Assurances, Pfizer, Biotest, Glaxo Smithkline, Chronopost, Système U, Schering Plough, Johnson&Johnson, Soprema, Action Service, PArt'ner Conseils, CILLIT, RENAULT, ITC Performance, IFG, ISM, SCA,etc.



Mon offre concerne :

• La vente en face à face

• La négociation

• L’apporche stratégique des grands comptes

• La communication managériale

• Animation et motivation des forces de vente

• La posture coach du manager

• La présentation de réunion

• Le recrutement





Notre mission concerne par conséquent l’optimisation de la performance commerciale des départements commerciaux pour des résultats rapides et durables.

Nos programmes sont sur mesure. Nous sommes en quelque sorte des artisans de la formation.

Nous accompagnons nos stagiaires pour leur permettre d’être opérationnels plus vite possible sur le terrain.



Nous nous positionnons comme étant le lien entre vos stratégies et les résultas attendus



