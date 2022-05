Patrice BERTRAND

Management de grandes équipes de production informatique

Conduite de grands projets de transformation des organisations et des infrastructures

Gestion et optimisation de la production informatique : réduction de coûts, appels d’offres, externalisation, offshore, négociation, pilotage des contrats

Management par les processus : ITIL et certification ISO 9001

Infogérance, expérience de la relation client et de l’adaptation des offres aux besoins, suivi des engagements de service

Gestion d'un budget de 34 M euros, effectifs 300 personnes



Mes compétences :

Externalisation

Infogérance

Infogérance & ITIL

ISO9001

ITIL

Négociation

Offshore