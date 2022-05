Patrice BIDOU

Je suis actuellement en réussite dans mon poste de responsable de secteur et réalise chaque année des développements importants en terme de CA par mon implication dans mon métier, des actions innovantes et mon autonomie.



Je suis à la recherche d'un nouveau challenge professionnel me permettant de manager une équipe de commerciaux.

Le poste de manager que j’ai déjà occupé au sein de ma précédente entreprise sera un atout indéniable pour la prise en charge d'une mission de ce type.

Mon expérience dans le suivi de clients directs au sein de 2 entreprises me permet de connaître leurs attentes et les impératifs à tenir. Ma connaissance dans l'animation d'un réseau de distribution et de ses équipe de ventes et également un avantage intéressant.



La reconnaissance de mes clients, de mon manager actuel et de mes collègues sont preuves de mon esprit de cohésion et de leadership dont je pourrais faire preuve dans un poste de manager pour lequel je suis déterminé à réussir.



Mes compétences :

Relations clients

Négociation commerciale

Esprit d'équipe

Management

Esprit d'initiative