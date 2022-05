Patrice BIERVOYE

J'installe, j'administre des parcs informatiques de toutes tailles pour plusieurs dizaines de clients (virtualisation VMWare et Hyper-V, serveurs sous Microsoft Windows, switchs, routeurs, ordinateurs, logiciels métiers, ...)



Je réalise des prestations dans les entreprises et dans l'industrie.



Je suis curieux et motivé.



L'inconnu ne me fait pas peur. J'aime les défis et j'apprend vite.



Je connais les enjeus de l'informatique d'aujourd'hui, sa place et son aspect vital dans les sociétés et dans les environnements de production.



Mes compétences :

Microsoft Windows Server

SQL Server

Réseaux

Firewalls

Active Directory

VPN

Proxy

Office

Windows Server

Linux Redhat / CentOS

Virtualisation

VMWare

HTTP

FTP

Visioconférence et audioconférence

Microsoft EXCHANGE

Hyper-V

CISCO