Patrice BILLOT

Nanterre 2008 - maintenantPORTEFEUILLE TOUTES BRANCHES
IARD/BANQUE/EPARGNE
AXA
- DIRECTEUR GENERAL DELEGUE
Nanterre 2005 - 2008
AXA
- DIRECTEUR COMMERCIAL REGIONALE
Nanterre 2000 - 2005RESPONSABLE DU PERIMETRE ILE DE FRANCE
BANQUE ASSURANCES
AXA
- Inspecteur commercial LOT E TGARONNE
Nanterre 1997 - 2000CHARGE DE REORGANISER LE PERIMETRE DU LOT ET GARONNE DANS LE CADRE DE LA FUSION DES GROUPES UAP ET AXA EN MAINTENANT L ACTIVITE COMMERCIALE
Uap
- Inspecteur commercial
1993 - 1996CHARGE DE L ANIMATION COMMERCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA GAMME UAP POUR LE LOIRET
UAP
- Controle general IARD
1991 - 1993Chargé du déploiement du domaine IARD dans les réseaux Salariés de l'entreprise.
UAP
- RESPONSABLE FORMATION IARD
1988 - 1992CHARGE DE LA REDACTION ET DE LA MISE EN PLACE DE L ENSEMBLE DU PLAN DE FORMATION SUR LES RISQUES DU PARTICULIER ET DES PROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE IARD AUPRES DES RESEAUX SALARIES DE L UAP.
FORMATEUR PERMANENT. (FRANCE)
UAP
- SPECIALISTE IARD
1981 - 1987CHARGE DU DEVELOPPEMENT IARD SUR LES DPTS 41 ET 37 AUPRES DE 49 AGENTS