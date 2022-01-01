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Patrice BILLOT

Nanterre

Election législatives 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat des législatives à Versailles

En résumé

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Entreprises

  • AXA - AGENT GENERAL INDEPENDANT

    Nanterre 2008 - maintenant PORTEFEUILLE TOUTES BRANCHES
    IARD/BANQUE/EPARGNE

  • AXA - DIRECTEUR GENERAL DELEGUE

    Nanterre 2005 - 2008

  • AXA - DIRECTEUR COMMERCIAL REGIONALE

    Nanterre 2000 - 2005 RESPONSABLE DU PERIMETRE ILE DE FRANCE
    BANQUE ASSURANCES

  • AXA - Inspecteur commercial LOT E TGARONNE

    Nanterre 1997 - 2000 CHARGE DE REORGANISER LE PERIMETRE DU LOT ET GARONNE DANS LE CADRE DE LA FUSION DES GROUPES UAP ET AXA EN MAINTENANT L ACTIVITE COMMERCIALE

  • Uap - Inspecteur commercial

    1993 - 1996 CHARGE DE L ANIMATION COMMERCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DE LA GAMME UAP POUR LE LOIRET

  • UAP - Controle general IARD

    1991 - 1993 Chargé du déploiement du domaine IARD dans les réseaux Salariés de l'entreprise.

  • UAP - RESPONSABLE FORMATION IARD

    1988 - 1992 CHARGE DE LA REDACTION ET DE LA MISE EN PLACE DE L ENSEMBLE DU PLAN DE FORMATION SUR LES RISQUES DU PARTICULIER ET DES PROFESSIONNELLES DANS LE DOMAINE IARD AUPRES DES RESEAUX SALARIES DE L UAP.
    FORMATEUR PERMANENT. (FRANCE)

  • UAP - SPECIALISTE IARD

    1981 - 1987 CHARGE DU DEVELOPPEMENT IARD SUR LES DPTS 41 ET 37 AUPRES DE 49 AGENTS

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau